ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها ليلى برسالة على نجاحها الفنى

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة لشقيقتها ليلى، بعد نجاحها فى مسلسلين "فى بيتنا روبوت"، و"وادى الجن"، موضحة لمتابعيها قدرالمجهود الذى بذلته شقيقتها فى المسلسلين، قائلة: "اللي متفرجش علي في بيتنا روبوت أو وادي الجن فايتو كتير".
وقالت ملك فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام: "لا يمكن للكلمات أن تعبر كم أنا فخورة بما أنجزتيه حتى الآن، كنت معاكى لحظة بلحظة وانتى بتشتغلى وتتعبي علي نفسك و بتصوري مسلسلين فى نفس الوقت والاتنين ميقلوش عن بعض فى التعب و المجهود، كنت شايفة بعيني قد ايه بتتعبي و مش بتنامي و بتجتهدي و بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تطلعي كل واحد فيهم أحسن حاجة و فعلا تعبك مرحش عالفاضي يالولو عملتي أحلي مسلسل فالدنيا (في بيتنا روبوت) اللي مكانش في ألذ ولا أحلي منه فالدنيا و شفناكي وانتي (سارة) اللي مشاريعها فاشلة و تافهة و ملهاش فحاجة غير السوشيال ميديا تقريبا و خليتينا نصدق كل تفصيلة و نضحك علي كل إفيه و حقيقي كان أحلي مسلسل فالدنيا عملتيه و طلع حلو أوي كده عشان كمان معاكي هشام و شوشو و عمرو اللي فضلوا دايما فى ضهرك".
وتابعت: "عملتيلنا أكتر مسلسل مشوق فالدنيا (وادي الجن) و شفناكي و انتي (ليال) الذكية الشاطرة اللي قادرة تحل كل المشاكل بذكاء و دايما مركزة، ولا مرة حسيت إن في شبه بين سارة و ليال حقيقي بنتين مختلفين تماما مع إنك كنتي بتصوري الاثنين سوا و دي شطارتك انتي و مجهودك و تعبك بجد من كل قلبي فخورة بيكي و بحبك و هفضل دايما أتباهى بيكي و أقول أختي ممثلة شاطرة قوي".
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