هاجر الشرنوبي تهنئ والدتها بعيد ميلادها: أنا من غيرك ولا حاجة

هنأت الفنانة هاجر الشرنوبي والدتها بمناسبة عيد ميلادها ونشرت صورة لها برفقتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هاجر على الصورة قائلة: "صباح الخير يا مولاتي .. كل سنه وأنت طيبة يا أحلى وأعظم وأحن أم ف الدنيا ربنا يخليكي لينا وتفضلي طول العمر ف حضننا مش لاقيه كلام أقولهولك يا ماما زي ماا أنا مش لاقيه صور احطها بس حقيقي أنا من غيرك ولا حاجة..بحبك يا سمورة".

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي، انضمت رسميا لأسرة مسلسل 'بيت الطالبات' وتعتبر أول بطولة جماعية لها.

ولفتت هاجر، إلى أنه دورها في العمل بمثابة مفاجأة للجمهور وأنها من ضمن الأبطال الرئيسين حيث يدور المسلسل حول فكرة أربع بنات والمسلسل اجتماعي.

"بيت الطالبات" بطولة الفنانين وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، وهاجر الشرنوبي ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويتكون من 60 حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات، اللاتي يلجأن إلى العيش في القاهرة، لكي يكملن دراستهن في الجامعة، أيضا يستعرض العمل أهم المواقف والمشاكل التي يتعرضن لها.