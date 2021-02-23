شاهد.. أحدث ظهور لـ سيد رجب على السوشيال ميديا

نشر الفنان سيد رجب صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
صباح الفل ياعرب - الباشاا - منور ياعالمى - حبيبنا، حمدالله على السلامه
ويعرض لـ سيد رجب فيلم "وقفة رجالة" الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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