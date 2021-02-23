فنانون عرب يظهرون بالحلق.. عمرو دياب ينضم للقائمة

باتت موضة ارتداء الرجال لـ حلق متنشرة في الوطن العربي بشكل كبير بين الشباب، ولكن ظهور المشاهير من نجوم الفن بها أمرا من الصعب تقبله ، حتى وان كان هؤلاء النجوم مؤثرين على شريحة كبيرة من الشباب في الشرق الاوسط.

كان الفنان اللبناني جاد شويري من اوائل الفنانين الذين ظهروا بـ حلق في بدايته الفنية بمطلع الالفنيات عندما قدم عدد من الاغاني منها :" قولي ازاي" ومين قالك وبناديلك وغيرها.

وواجه جاد شويري سلسلة من الانتقادات والهجوم من الالاف من الجماهير الذين وصفوه بانه ينشر الافكار الغربية المتحررة التي لا تتناسب مع المجمع الشرقي والعربي.

بعدها انضم الفنان احمد الفيشاوي ، ايضا للقائمة حيث اعتاد هو الاخر على الظهور بـ حلق في جميع المناسبات ، سوى الاعمال الفنية التي يكون فيه شخصا مختلف عن الحقيقة ، بعيدا عن التاتوهات وتقاليع الموضة القريبة الى الشكل الغربي.

وانضم لهذه اللائحة مؤخرا، النجم عمرو دياب الذي ظهر في اعلان عطره الجديد بـ حلق ، وهو الامر الذي صدم عدد من جمهوره لظهور الهضبة بهذا الشكل، رغم انه من اكثر النجوم الذين يتبعون احدث تقاليع الموضة ليسير عمرو دياب على خطى النجوم العالميين مثل جاستين بيبر وغيره.