4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد.. تعرف عليهم

طرح النجم عمرو دياب إعلان عطره الجديد أمس، الاثنين، على أنغام أغنية "وانا معاك"، والتي قام بتصويرها في دبي بعدسة المخرج طارق العريان.

ونرصد في السطور التالية 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد:

الحلق

ظهر النجم عمرو دياب في الإعلان مرتديا "حلق"، وهو الأمر الذي صدم عددا من جمهوره لظهور الهضبة بهذا الشكل، رغم أنه من أكثر النجوم الذين يتبعون أحدث تقاليع الموضة، ليسير عمرو دياب على خطى النجوم العالميين مثل جاستين بيبر وغيره

القبلات والجرأة

اعتاد عمرو دياب على الظهور في الكليبات الغنائية والإعلانات مع فتيات جميلات تجمعهن به مشاهد رومانسية، ولكن كسر الهضبة القاعدة وظهر في الكليب جريئا على غير العادة، بمشاهد قبلات بينه وبين الموديل الأجنبية رغم أن هذه المشاهد لم يفعلها مع زوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني.

تكرار نفس المشهد

بين كليب "أماكن السهر" وإعلان "وانا معاك"، اختلفت أسماء المخرجين، فالأول من إخراج أحمد النجار والثاني طارق العريان، إلا أنه تم تكرار نفس المشهد الذي ظهر فيه عمرو دياب على شاطئ البحر مع دينا الشربيني، مع الموديل إنجي كيوان في الإعلان الجديد.