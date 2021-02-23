عندما تصطدم بأصدقائك.. شاهد.. صدفة تجمع بين هند صبري وخالد سليم في الشارع

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتنتهي النجمة هند صبري، نهاية الشهر الجاري، من تصوير 80% بالمائة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه "سينرجي" في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.