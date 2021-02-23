كيف أقنعت بتول عرفة هاني شاكر بالظهور في كليب كارول سماحة "شكرا"

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بنجاح كليب "شكرا" للفنانة كارول سماحة، وكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت أكثر من رائعة.

وتقول بتول عرفة لـ دوت الخليج ": "أرسل لي المنتج فهد الزاهد الاغنيتين ولم يكن هناك نية لهذا المشروع أن يكون الكليبين مرتبطين ببعضهما البعض، إلا أنني عندما استعمت إلى الأغنيتين شعرت أن من الممكن المزج بينهما على طريقة فيديو كليب لهاني شاكر يرد به على فيديو كليب كارول سماحة بأداء تمثيلي".

وأضافت بتول عرفة ان الفنان هاني شاكر لم يمانع بخصوص الفكرة بل رحب على الفور وكان ذلك عكس المتوقع بالنسبة لها خاصة ان الكليبين يحتاجان الى أداء تمثيلي.