وتقول بتول عرفة لـ دوت الخليج ": "أرسل لي المنتج فهد الزاهد الاغنيتين ولم يكن هناك نية لهذا المشروع أن يكون الكليبين مرتبطين ببعضهما البعض، إلا أنني عندما استعمت إلى الأغنيتين شعرت أن من الممكن المزج بينهما على طريقة فيديو كليب لهاني شاكر يرد به على فيديو كليب كارول سماحة بأداء تمثيلي".
وأضافت بتول عرفة ان الفنان هاني شاكر لم يمانع بخصوص الفكرة بل رحب على الفور وكان ذلك عكس المتوقع بالنسبة لها خاصة ان الكليبين يحتاجان الى أداء تمثيلي.
وعملت على دمجهما كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فاللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل أيضا للمرة الأولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.
وطرحت الشركة المنتجة أمس البرومو الدعائي للفيديو كليبين استعدادًا.
ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف أقنعت بتول عرفة هاني شاكر بالظهور في كليب كارول سماحة "شكرا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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