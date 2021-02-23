بسبب قبلة اكيورك وبويوكوستون.. مسلسل ابنة السفير يتصدر التريند

تصدرت الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير" التركي، منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد القبلة الذي جمع بين بطلي العمل انجين اكيورك وتوبا بويوكوستون.

وتعرض صناع المسلسل، لهجوم شديد منذ انفصال الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن العمل بسبب مرورها بوعكة صحية، وانضام بدلا منها توبا بويوكوستون.

وخرج أحد المؤلفين المشاركين في كتابة المسلسل برسالة نارية الى الجمهور قائلا :"نحن نرى ونعلم ان الجميع ينتظرون منا قصة جيدة بحماس كبير ونعمل بجدية من أجل الجمهور".

وأضاف: "يا أصدقاء ما تكتبونه يكون مسيئا للغاية لو كنتم تعرفون تحت أي نوع من الظروف نعمل".

وتابع :" هناك 3 ممثلين غادروا العمل وهناك ايضا عشرات الصفحات ذهبت الى سلة المهملات انتم تحكمون دون معرفة الحقيقة.. لذلك ارحمونا".