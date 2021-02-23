نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
تصدرت الفنانة علا رشدي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.
طرح النجم عمرو دياب إعلان عطره الجديد أمس، الاثنين، على أنغام أغنية "وانا معاك"، والتي قام بتصويرها في دبي بعدسة المخرج طارق العريان.
تصدرت الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير" التركي، منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد القبلة الذي جمع بين بطلي العمل انجين اكيورك وتوبا بويوكوستون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. قبلة وجرأة وحلق.. 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد.. وعلا رشدي تتصدر جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.