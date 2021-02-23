انفصال فريق ”Daft Punk” بعد مسيره فنية استمرت 28 عاما

صدم الفريق الموسيقى الفرنسى الشهير "Daft Punk" عشاقه ومحبيه بخبر انفصالهم وذلك بعد مسيرة فنية مذهلة استمرت لـ 28 عاما، حقق فيها الثنائي Daft Punk سلسلة طويلة من النجاحات فى عالم صناعة الموسيقى، وتصدر خبر الانفصال عدد هائل من المواقع الشهيرة وأبرزها: "بى بى سى نيوز" و "لى ايكو" و "ام ان أى" ، وغيرهم .

أعلن فريق الموسيقى الإلكترونية الشهير Daft Punk والذى يعتبر أكثر صناع الموسيقى الإلكترونية تأثيرًا فى كل العصور، الخبر فى مقطع فيديو جديد مدته وصلت الى ثمانى دقائق يحمل عنوان "Epilogue" وهو الفيديو الذى تم نشره على القناة الخاصة بالفريق على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب ".

واظهر الفيديو تاريخ انطلاق الفريق فى عالم الموسيقى فى 1993 و هى المسيرة التى استمرت حتى هذا العام .

يذكر أن الفريق الشهير استطاع ان يحصد عدد كبير من الجوائز الهامة خلال مسيرته الفينة ، و من أبرزها هذه الجوائز جائز الجرامى " Grammy Awards " و " Austin Film Critics Association " و " Brit Awards " و " Denver Film Critics Society "