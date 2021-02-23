نيكول سابا تقدم أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"

تعاونت المطربة نيكول سابا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، في إطلاق اغنيتها الجديدة لتكون أحدث المنضمين إلى الشركة التي باتت لائحتها الإنتاجية تزداد إثارة وتشويقا مع بداية العام 2021 .



نيكول ستشكل إضافة نوعية للأنماط الموسيقية المختلفة التي تقدمها لايف ستايلز ستوديوز، والأغنية الجديدة تحمل عنوان "حفلة فركشة" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، والعنوان وحده كفيل بطرح العديد من الأسئلة وإثارة حماس المعجبين وتساؤلاتهم حول تفاصيل العمل المرتقب.



كانت الفنانة نيكول سابا نشرت صورة جديدة بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نيكول سابا، في الصورة بإطلالة مبهجة مرتدية سترة وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".



وشاركت نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.