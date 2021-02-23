منى السابر تهاجم دنيا بطمة: "حقودة وغيورة ودمرت أسرتي" وتكشف تكفل إحدى الفاشينيسات بمصاريف ابنها

منى السابر كشفت عن تكفل الفاشينستا خلود بمصاريف ابنها الصغير لعدم استطاعتها دفع المصاريف بسبب حرمان طليقها لها من النفقة وبكونها حالياً ليست مقتدرة مالياً، كما تحدثت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، لأول مرة بشكل مباشر عن ضرتها السابقة الفنانة دنيا بطمة فشنت هجوماً كبيراً عليها ووصفتها بأنها مريضة نفسيا وحقودة وغيورة وبأنها دمرت لها حياتها وأسرتها، كاشفة بأنها لم تستطع رؤية ابنائها الا بموافقة الأخيرة.

منى السابر تهاجم دنيا بطمة وتصفها بانها مريضة نفسيا

منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك ووالدة ابنائه الثلاثة، تحدثت كعادتها في فيديو مباشر مع متابعيها على حسابها على انستغرام، وتطرقت الى مشاكلها العائلية المتواصلة واستمرار معاناتها بعد طلاقها وحرمانها من أولادها وامتناع زوجها عن اعطائها النفقة، فتطرقت لأول مرة وبشكل واضح الى مشاكلها مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة طليقها، وهاجمتها بشكل كبير ووصفتها بأنها من خربت لها حياتها ودمرت أسرتها.

منى السابر توجهت بالحديث الى دنيا بطمة دون ان تسميها بداية قائلة : "ما كفاها دمرت عيلة وخربت بيتي، وهي إنسانة غيورة وحقودة.. وأنا كنت دايما أنصحها ديري بالك على شغلك ولا تتدخلي في أمور لا تخصك واهتمي لنفسك وما كانت ترد علي مع أنها ضرتي اللي خربت بيتي".

منى السابر كشفت بأنها لم تكن تستطع رؤية اولادها او التواصل معهم الا بموافقة دنيا بطمة ووصفتها بأنها مريضة نفسياً فتابعت في الفيديو قائلة :"أنا بدي أفهم إيه سبب هالحقد.. بس هو الإنسان لما يبقى قلبه أسود ما بيشوف قدامه ولا بيشوف الأشياء الايجابية في الحياة.. الإنسان ترا في حياته بتجيه فرص إذا ما يكسبها خلاص بتروح عليه.. وأنا طالبت بأولادي لأني مرت فترة أنا ما كنت أقدر أشوف أولادي إلا بموافقة هذه المريضة".

والدة حلا الترك، منى السابر تحدثت عن الضغوطات التي تعرضت لها للتنازل عن حضانة أولادها واقحام ابنتها حلا الترك في المحاكم فقالت في الفيديو :"أنا إنسانة متسامحة مع نفسي ومع الآخرين.. وكفاية بقى مشاكل وكل شوي يجرجرون ابنتي على المحاكم.. َوترغبون بأن أتنازل عن حضانة أولادي، لكن ما في أم بتنازل عن حضانة أولادها لا بالفطرة ولا بالغصب".

منى السابر كانت قد ظهرت وهي تبكي في فيديو لها خلال الفترة الماضية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن الصدمة التي تعيشها بسبب التطورات التي تحدث في قضيتها مع ابنتها حلا الترك التي طلبت أن تحصل على حصانة من والدتها وأن تضمن عدم التواصل معها، وذلك حسب ما قالته منى السابر في الفيديو.

و أكدت والدة حلا الترك أن أسرة طليقها محمد الترك يحاولون محاربتها من خلال ابنتها، ويريدون تدمير سمعتها وحياتها ويزجون بها في السجن، إضافة إلى محاولتهم أيضًا تهديدها.

منى السابر تشكر الفاشينستا خلود لتكفلها بمصاريف ابنها

منى السابر تطرقت كذلك الى ظروفها المعيشية الصعبة حالياً وتحديدا المادية فكشفت عن تكفل الفاشينستا الدكتورة خلود بمصاريف ابنها الصغير دراسياً هذا العام لكنها أعربت عن قلقها من عدم قدرتها على تأمين مصاريف ابنها مستقبلا خاصة بعد امتناع طليقها محمد الترك عن دفع النفقة لها.

وقالت في الفيديو موجهة الشكر ايضا للفاشينيستا خلود :"يكتر خيرها الدكتورة خلود الله يخليها وإن شاء الله تمسك التراب يقلب دهب في إيديها دوت الخليج اللي دفعت المصاريف لابني عبدالله.. الله يحفظها من كل شر"، وتساءلت: "الحين دفعت الدكتورة خلود وبعدين السنة الجاية مين هيدفع للولد؟.. أنا قاعدة أشتغل على حالي وآبي أسوي إعلانات وأشتغل بس انتم شايفين وضع الكورونا".