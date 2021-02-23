علي يوسف يثير التساؤلات مجددًا حول زواجه من هند البلوشي بعد أحدث ظهور له مع ابنته فائقة الجمال .. صور

علي يوسف المطرب العراقي مازال محل اهتمام الجمهور مع كل جديد يقوم به مؤخرًا بسبب قصة علاقته بالفنانة الكويتية هند البلوشي التي أعلنت زواجهما قبل أسابيع، بالرغم من عدم تأكيد علي يوسف للأمر حتى الآن.

علي يوسف يواصل تجاهل قصة زواجه من هند البلوشي

علي يوسف حرص على الفترة الماضية على تجاهل أنباء زواجه من هند البلوشي، بالرغم من تصريحاتها وكشفها عن علاقتهما وصور لهما معًا، كما أنه حرص كذلك على إعادة نشر والتعليق على الصور والعبارات الرومانسية التي توجهها له زوجته الأولى زهراء البصري، عبر حسابه على انستجرام، ليؤكد بذلك أن علاقته بزوجته الأولى جيدة وأنهما يعيشان قصة حب رغم تأكيد البلوشي على زواجها منه.

أحدث ظهور لعلي يوسف وابنته ملك

ومؤخرًا اكتفى علي يوسف على نشر صوره بمفرده أو مع بعض أصدقائه وتوثيق أبرز لحظاته على انستجرام، لكنه اليوم حرص على نشر صورة طفلته "ملك" من زوجته الأولى عبر خاصية القصص القصيرة، ليكشف عن ملامحها وعن مجموعة صور جديدة لها منذ ولادتها حتى الآن.

وظهر علي يوسف مع ابنته وهو يحملها داخل سيارته، وعلق بكلمة واحدة فكتب: "صباحو"، كما أشار في الصورة إلى الحساب الخاص الذي دشنه هو وزهراء البصري على انستجرام، لطفلتهما، منذ ولادتها، ونشرا فيه مجموعة من أجمل صورها على مدار الأشهر الماضية.

وأشاد محبو المطرب العراقي بجمال ابنته في أحدث ظهور لها معه، وتداولوا الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

علي يوسف وحياته الأسرية

واعتبر جمهور علي يوسف أن صورته مع طفلته بمثابة رسالة جديدة غير مباشرة لهند البلوشي، يؤكد من خلالها على أن حياته الأسرية لم تتأثر بتصريحات هند عنه، وحالة الجدل التي أثيرت بعد إعلانها الزواج منه رسميًا، إضافة إلى تأكيدها على أنها لم تكن على علم بزواج علي يوسف الأول، وعرفت بعد ذلك بهذا الأمر مما تسبب في بداية مناقشات طويلة مع زوجها وأكدت أن ليس لديها مانع في هذا، وأن له الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته.

الجدير بالذكر أن زوجة علي يوسف الأولى زهراء البصري نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من رسالة لزوجها الفنان علي يوسف، منذ إعلان هند البلوشي عن زوجهما، رسائل الزوجة الأولى للفنان العراقي لم تهاجمه فيها بل أشارت إلى العلاقة القوية التي تربطها به، حيث غازلت زهراء البصري زوجها في أكثر من رسالة فكتبت: "عيناك بيتي، وانت سعادتي"، ولم تكن هذه الرسائل فقط التي نشرتها بل أعادت نشرت تدوينة قديمة لها تؤكد من خلالها أنه لا يوجد من يحب علي يوسف مثلها، في إشارة اعتبرها البعض موجهة للفنانة هند البلوشي زوجته الثانية، فكتبت زهراء البصري: "اتحدى احد مثلي حبك هالكد، حتى أني ما أعرف محبتك شك".