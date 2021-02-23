3 فتيات جميلات من عائلة كاظم الساهر تصدرن الاهتمام خلال هذا الأسبوع .. بالصور

كاظم الساهر النجم العراقي الشهير تصدر اهتمامات الجمهور خلال الأسبوع الماضي بعد انتشار صور حديثة له وظهوره مع بعض من أفراد عائلته، حيث نالت الصور اهتمامًا واسعًا من قبل محبي النجم الكبير.

كاظم الساهر مع حفيديته سنا وآية

في البداية تداول جمهور كاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث لقاء جمعه بحفيديته "سنا وآية" في منزل نجله البكر وسام، وظهر كاظم في الصورة وهو يحتضن حفيدتيه حيث يقضي معهما أوقاتًا مسلية في فترة العزل المنزلي التي فرضت عليه تقليل نشاطاته الفنية وتنقلاته في الأشهر الأخيرة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ولاقت الصورة إعجاب قطاع كبير من جمهور النجم العراقي الملقب بالقيصر، وتم تداولها على نطاق واسع، كما عبر متابعيه عن مدى إعجابهم بجمال حفيدتيه واللتان كبرتا بعدما كان يتم تداول صور قديمة لهما في الفترة الماضية، ظهرا فيها في عمر أصغر.

كاظم الساهر مع ابنة شقيقه الشابة

أما بالأمس، فقد ظهرت للفنان كاظم الساهر صورة جديدة مع ابنة شقيقه الشابة، وتدعى ندى الساهر، وبالرغم أن الصورة لم تنتشر بشكل واسع سوى بالأمس فقط، إلا أن ندى كانت قد حرصت على مشاركة جمهورها بها قبل أسابيع، وعبرت عن مدى فخرها كونها ابنة شقيق المطرب الشهير.

وبعد الضجة التي أحدثتها الصورة عقب تداولها، وتعليق جمهور النجم الكبير على جمال ابنة شقيقه، صرحت ندى لبرنامج "ET بالعربي" وأكدت أن الصورة التي شاركتها معه تم التقاطها قبل حوالي عامين خلال تواجدهما في إسبانيا، لافتة إلى أنها كانت تتوقع هذا الانتشار الكبير للصورة خاصة وأن عمها يتمتع بشهرة كبيرة في الوطن العربي ككل، موضحة أنها دائمًا ما تتلقى النصائح منه وتعمل بها.

أحدث أعمال كاظم الساهر

كذلك نشرت ندى صورة لها بصحبة كاظم الساهر عندما كانت طفلة وكتبت عليها القيصر، إضافة إلى الصور الأخرى التي جمعتها ببعض من أفراد عائلتها.

في سياق آخر كان الفنان كاظم الساهر قد أطلق مؤخرا أغنية جديدة احتفالاً بالإنجاز العلمي الفريد بمهمة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، تحت شعار "لا شيء مستحيل"، وتغنى كاظم الساهر في الأغنية بالجهود والإنجاز غير المسبوق في مهمة مسبار الأمل، والتي تعتبر أول مهمة إماراتية وعربية إلى كوكب المريخ، والحدث العلمي الأكبر في التاريخ العربي، وحازت الأغنية على تفاعل كبير خاصة بسبب كلماتها الحماسية والمؤثرة حول مسبار الأمل وتحقيق المستحيل من خلال العلم والعمل.