هبة الدري ترد على حقيقة انتزاع طليقها حضانة ابنها منها بعد انفصالهما ..بالفيديو

هبة الدري ترد على حقيقة انتزاع طليقها حضانة ابنها منها بعد انفصالهما. الفنانة الكويتية هبة الدري تصدرت حياتها العائلية اهتمام الجمهور في الأيام الماضية بعد اعلان زوجها الممثل الكويتي ​نواف العلي طلاقهما وتبرئه من تصرفاتها، وتزامن ذلك مع اخبار متداولة عن انتزاع طليقها حضانة ابنها الصغير منها واستقرارهما في الكويت بينما تستقر حاليا النجمة الكويتية مع نجلها البكر في البحرين ....فما حقيقة ذلك؟.

هبة الدري ترد على حقيقة انتزاع طليقها حضانة ابنها

الممثلة الكويتية هبة الدري ردت على الأخبار المتداولة حول انتزاع طليقها منها حضانة ابنها الصغير "فهد" وانتقالها الى البحرين بصحبة نجلها البكر فقط وتركها لإبنها الصغير في موطنها الكويت، فنفت بطريقة غير مباشرة كل هذه الأخبار وأوضحت سبب اصطحابها لنجل البكر "بدر" فقط معها الى البحرين.

وظهرت هبة الدري في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت أن السبب في اصطحابها لنجلها البكر معها الى البحرين هو إهتمامها بتدريس إبنها والإشراف عليه شخصياً حيث يتلقى دروسه اونلاين، خصوصاً أنه في مدرسة صعبة بالكويت، موضحة بأن ابنها الاصغر يمكث مع والدتها في الكويت كونه لا يلتزم حاليًا بأي مسؤولية دراسية كشقيقه الأكبر حيث ما يزال صغيرا، كما انها لا تستطيع الاهتمام بطفلين في نفس الوقت خلال سفرها.

طلاق هبة الدري وجدل حول تصرف زوجها

الفنان الكويتي نواف العلي كان قد نشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام نبأ انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة هبة الدري، وأكد على وقوعه منذ فترة لكنه اثار الجدل بسبب اعلان تبرئه من تصرفات طليقته فكتب قائلا: "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

من جانبها حرصت هبة الدري على التعليق بشكل غير مباشر على قصة طلاقها من نواف العلي، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أكدت فيها على رغبتها في الصمت فكتبت: "الصمت في بعض المواقف مهابة"، كما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تمارس حياتها الطبيعية، وتحضر لدورها في مسلسل "مارغريت" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة الكويتية حياة الفهد.

يذكر ان الفنان نواف العلي تزوج من الفنانة هبة الدري في عام 2012 ولديهما طفلين هما بدر وفهد، وقد صدم العديد من متابعي النجمين بسبب خبر انفصالهما حيث أن الفنانة هبة الدري والفنان نواف العلي كانا يتمتعان بعلاقة قوية.