تفاصيل أحدث مسلسلات ناصر القصبي لرمضان 2021 .. ظهور خاص لفايز المالكي في 3 حلقات فقط

فايز المالكي النجم السعودي الشهير تصدر اسمه محركات البحث بالمملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، تزامنًا مع تحضيره لأحدث مسلسلاته المقرر عرضها في شهر رمضان لعام 2021، والتي سيعود فيها لمشاركة النجم ناصر القصبي مجددًا بعد مشاركتهما في مسلسل "طاش ما طاش" قبل سنوات طويلة.

فايز المالكي وناصر القصبي في رمضان 2021

ناصر القصبي ومشاركته لزميله ناصر القصبي في مسلسل جديد لشهر رمضان المقبل؛ نالت اهتمام الجمهور مؤخرًا، خاصة من انتشار العديد من تفاصيل العمل المنتظر عرضه عبر شبكة MBC خلال الشهر الكريم، وعبر جمهور كل من النجمين عن مدى تشوقهم لمشاهدة عمل كوميدي يجمع الثنائي معًا مجددًا.

تفاصيل مسلسل فايز المالكي في رمضان

وتردد أن العمل يحمل عنوان "كورونا"، إلا أنه فريق عمل المسلسل لم يكشفون عن عنوانه رسميًا حتى الآن، ولن يظهر فايز المالكي في كافة حلقات العمل المنتظر، ولكن سيشارك في بطولة 3 حلقات فقط، والمسلسل من تأليف ورشة عمل تضم عدة أشخاص من بينهم أسامة القس.

وكان الحساب الخاص بمسلسل "العاصوف" على تويتر، والذي يهتم بنشر كل جديد للفنان ناصر القصبي؛ قد نشر صورة تردد أنها من كواليس التحضيرات الجارية للعمل والتي جمعت ناصر وفايز وبجوارهما راشد الشمراني.

والمسلسل الجديد من نوعية السيت كوم، والحلقات المتصلة المنفصلة التي تدور في إطار كوميدي وسوف يشارك في بطولته عدد من الفنانين بجانب ناصر القصبي وفايز المالكي، ومنهم راشد الشمراني، وعبدالإله السناني، وإلهام علي وحبيب الحبيب وغيرهم، ومن إخراج أوس الشرقي.

أحدث أعمال فايز المالكي

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال فايز المالكي كان مسلسل "سريع سريع" الذي عرض عام 2019، وكان يدور في قالب من الكوميديا مجموعة من القصص الكوميدية المختلفة التي تعاصر أزمات ومشاكل المجتمع العربي حاليًا، وفي القلب منها مشاكل المجتمع الخليجي، وشارك في بطولته كل من راشد الشمراني وحسن عسيري وإلهام علي وسعيد القحطاني وغيرهم ومن تأليف علاء حمزة وإخراج عمر الديني.

ومؤخرًا قرر فايز المالكي الرد على سخرية أحد المتابعين من تأثير مرض البهاق عليه، وأكد الفنان السعودي في تدوينة له على تويتر، أنه يجد في هذا المرض نعمة من الله وأنه لا يعترض عليها بل يحمد الله طول الوقت.