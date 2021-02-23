تعرف على موعد طرح أغنية حكيم الجديدة «اطلعلي برة»

أعلن المطرب حكيم عن موعد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم «اطلعلي برة» عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب:" أسمعوا الأغنية بكرة".
وكان قد نشر حكيم، بوستر جديد للأغنية عبر حسابه على انستجرام، ليروج لها قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وعلق حكيم، على البوستر قائلًا: «اعملوا اشتراك دلوقتى فى القناة الرسمية على اليوتيوب .. علشان تسمعوا اغنيتى الجديدة #اطلعلى_برة من».
يأتي ذلك بعدما حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.
وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.
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