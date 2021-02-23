رشاقة ملفتة .. أحدث ظهور لـ بوسي

نشرت الفنانة بوسي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر بوسي في الصور باطلالة ناعمة، حيث ارتدت ترنج سبورت كحلي أبرز رشاقتها الملفتة ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.



وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.