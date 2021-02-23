المخرجة بتول عرفة عن كليب شكرا و بقالي كتير : كارول سماحة قالت لي انتي شاربة حاجة .. وهاني شاكر ممثل محترف

على طريقة « One story» أو الحكاية الواحدة، جمعت المخرجة بتول عرفة بين أمير الغناء العربي هاني شاكر، وكارول سماحة في كليبين شكرا و بقالي كتير حيث ظهر كل منهما كـ موديل في كليب الآخر.

عملت بتول عرفة على دمجها كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل أيضا للمرة الأولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.

وكشفت المخرجة بتول عرفة عن كواليس التحضير لكليب " شكرا" للفنانة اللبنانية كارول سماحة وكليب بقالي كتير لـ هاني شاكر .

قالت بتول عرفة لـ دوت الخليج :" عندما عرضت الفكرة على كارول سماحة قاالت لي مازحة :" هو انتي شاربة حاجة؟" زظلت تضحك ثم قالت لي موافقة طبعا على الفكرة".

واضافت :" كارول سماحة مجنونة فن ومختلفة وكان هدفي ان اقدمها بشكل جديد بعد كليب bon voyage، وارى انها تليق على هاني شاكر كثيرا من حيث الكيميا وقوة الصوت".

وعند عرض الفكرة على الفنان هاني شاكر، أشارت بتول عرفة إلى أنها ظنت أن الفنان هاني شاكر قد يمانع خاصة أن الكليبين يحتاجان إلى أداء تمثيلي، قائلة :" مسألة التمثيل سهلة بالنسبة لكارول لانها ممثلة ولكن هاني شاكر كنت اشعر بالقلق ولكنه رحب على الفور وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

اما عن كواليس تصوير الكليب، لفتت بتول عرفة ان في لحظة ما سألها هاني شاكر :" ماذا يحدث" لانها كانت تطلب منه تعبيرات وجه مختلفة ، فتارة يبتسم وتارة اخرى يعطي تعبيرات حزينة مصرحة :"هاني شاكر ممثل هايل ولم يعيد اي مشهد قمنا بتصويره.

وأشارت بتول عرفة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل وايضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل .

ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.