الحضرة تنشد على مسرح ساقية الصاوي .. تفاصيل

يعود فريق "الحضرة" لجمهور الساقية بحفل إنشاد دينى على مسرح النهر بساقية الصاوى الجمعة 26 فبراير فى تمام السابعة مساءً.

فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

وعلى الجانب الأخر يطل من جديد فريق منيب باند على مسرح الساقية يوم الخميس 25 فبراير الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.

منيب باند فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التى لحنها الفنان أحمد منيب و التى غناها بصوته. تأسست الفرقة عام 2011 وذلك في الذكرى العشرون لرحيل احمد منيب تتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبى فى الموسيقى المصرية مما اضاف على الأغنية شكل مصرى جديد بثقافة الجنوب. مؤسس الفرقة هو خالد احمد منيب نجل الراحل أحمد منيب.