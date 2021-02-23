ابتعدوا عن الإفيهات المستهلكة.. لماذا نجح الجزء الثاني من مسلسل اللعبة

نجاح كبير حققه مسلسل اللعبة الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته شيكو وهشام ماجد، منذ طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، حيث ألتف الجمهور حول العمل واشادوا بالكوميديا المقدمة به، وأصبح المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويتسابقون جميعا في معرفة الشخصية التى تحرك اللعبة، وينتظروا الحلقات بشغف كبير.



ونرصد من خلال هذا التقرير عناصر نجاح المسلسل التى جعلت الجمهور يتعلق به ويهتم بمتابعة أحداثه.



1- أعتمد مسلسل اللعبة على البطولة الجماعية، وأخذ كل المشاركين به مساحة جيدة ليقدموا كوميديا مصنوعة بحرفية، ولم يتواجد أى فرد في عائلة اللعبة إلا لموهبته الحقيقية في الكوميديا، وكان بين الأبطال كيميا واضحة ظهرت للجمهور على الشاشة، حسبما أوضح لنا الناقد رامي المتولي.



2- ظهر بالعمل عناصر أبطال جدد ومختلفين عن الجزء الأول وكانوا إضافة حقيقية لأبطال المسلسل، وتم توظيف أدوارهم بشكل رائع منهم الفنانة رانيا يوسف، وحسام داغر.



3- أعتمد العمل على كوميديا الموقف الممزوجة بالافيهات، وأبتعد الأبطال عن إستخدام إفيهات مستهلكة من على مواقع التواصل الإجتماعي التى استهلكت في الكثير من الأعمال ولا تضحك الجمهور حسبما أوضح الناقد رامي المتولي لافتا إلى أن اللعبة أخذوا خلاصة مايضحك على السوشيال ميديا وصنعوا منه معالجة أفضل، بالإضافة إلى وجود متلازمات بين أبطال العمل صنعت بشكل جيد ونالت إعجاب الجمهور وتداولوها على مواقع التواصل الإجتماعي.



4- الكتابة كانت عنصر مهم في اللعبة، فلا تجد أن هناك انحياز لفريق على حساب الأخر، فالجمهور يستمتع بالمواقف بين فريق "وسيم ومازو"، والتى تدفع الجمهور كل يوم نحو معرفة من وراء اللعبة.



5- المخرج معتز التوني قدم اللعبة 2 بذكاء وتوليفة بسيطة ووظف الأبطال جميعهم بشكل جيد ، وحقق المعادلة الفنية الناجحة، وكان يضع أمام عينه أن العمل يعرض على منصة إلكترونية، وبعدها يشارك في موسم رمضان القادم، حسبما قال الناقد رامي المتولي.



في النهاية اللعبة 2 مسلسل يستحق المشاهدة، وأستطاع هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وكل الابطال الموجودين أن يمتعوا الجمهور بكوميديا رائعة دون إسفاف أو مصطلحات مستهلكة، فحقق العمل النجاح المرجو منه رغم عرضه على منصة إلكترونية، وأحتل تريندات مواقع التواصل الإجتماعي وفرض نفسة.



تدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يكبر الثنائى يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ومن المقرر عرض العمل فى موسم رمضان المقبل.



يشارك في بطولة العمل كل من شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.