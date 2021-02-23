إصابة مخرج فيلم ستموت في العشرين بفيروس كورونا

أعلن المخرج أمجد أبو العلا عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.



أمجد أبو العلا مخرج فيلم ستموت في العشرين الذي تم توزيعه داخل دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ترشيحه من قبل دولة السودان للمنافسة على جائزة الاوسكار كأفضل فيلم أجنبي.



يدور فيلم "ستموت في العشرين" حول أسرة سودانية ترزق بمولود ويذهب الأبوان إلى أحد الشيوخ لمباركة الطفل، فيخبرهم الشيخ أن هذا الطفل سيموت بعد بلوغه سن العشرين، وهكذا يعيش الطفل حياته كلها تحت سطوة هذه النبوءة، ونتابع حياته منذ هذه اللحظة وحتى بلوغه العشرين.



فيلم "ستموت في العشرين"، مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب ‏السوداني حمور زيادة، الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية.



الفيلم هو أول روائي طويل للمخرج أبو العلا، الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد‎.