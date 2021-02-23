الجمعية العمانية للتصوير الضوئي تطلق مسابقة شهرية للمصورين

مسقط ــ «الوطن»:

تواصل الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب فعالياتها وأنشطتها الخاصة بمجال التصوير الضوئي عبر الواقع الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت مؤخرا المسابقة الشهرية في مجال التصوير الفوتوغرافي التي تتيح الفرصة لجميع المصورين من مختلف محافظات السلطنة للتنافس وإبراز مواهبهم في محور من محاور التصوير يتم تغييره في كل شهر، ويشترط في المسابقة ان تكون الصور المُشارك بها من تصوير المُشارك شخصيا، كما بإمكانه التصوير من كاميرا هاتفه أو الكاميرا الاحترافية بحد أقصى 4 صور، ثم المشاركة بالصور في حسابات المُشارك على تطبيق الانستجرام مع وضع خاصية (الوسم) لاسم المسابقة، واسم الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، وسيتم تحكيم الصور عبر تلك الوسوم المذكورة، والإعلان عن الفائزين في حساب الجمعية الرسمي على تطبيق الانستجرام نهاية كل شهر، حيث سيحصل كل شهر ثلاثة فائزين على المراكز الثلاثة الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وقد أعلنت الجمعية في وقت سابق عبر حسابها في تطبيق الانستجرام عن أول محاور المسابقة لشهر فبراير وهو محور (الوجوه الأحادية) وتلقت مجموعة كبيرة من المشاركات في هذا المحور، وسيغلق اليوم باب المشاركة في هذا المحور لتبدأ في فرز الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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