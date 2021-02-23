طريقة لمعالجة مشاكل الدراما.. ماذا قال النقاد عن مسلسلات الـ 15 حلقة برمضان 2021

قرر القائمون على الدراما تغيير الشكل الذي تظهر به المسلسلات في رمضان 2021 حيث سيكون عدد منها مكون من 15 حلقة فقط، بدلا من 30 ليكونوا قريبين من الأعمال التي يحبها الجمهور في المنصات الإلكترونية، ومن أبرز هذه المسلسلات كوفيد 25 الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، و بين السما والارض للفنان هاني سلامة، بالإضافة إلى مسلسل للفنان علي ربيع.



وتواصلت «دوت الخليج» مع عدد من النقاد لمعرفة رأيهم في تقليل عدد حلقات المسلسلات لـ 15 بدلا من 30.



طارق الشناوي



قال الناقد طارق الشناوي أن إتجاه صناع الدراما إلى الـ 15 حلقة أمر جيد، ولفت إلى أن هذا يسمح بوجود مجموعة كبيرة من الأعمال بالموسم، مما يعني زيادة فريق العمل المشارك بالمسلسلات، وأوضح أن في الماضي كانت اغلب الأعمال قصيرة، وأوضح أيضا أن المنصات الإلكترونية لها دور في مايحدث على الشاشة، مشيرا إلى أن الجمهور أرتبط على تلك المنصات بالأعمال القصيرة وتفاعل معها على مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك كان من الضروري مناهضة التطور الذي يحدث سريعا، بعد أن مل الجمهور من الـ30 حلقة.

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رامي المتولي



الناقد رامي المتولي أكد أن ما يحدث هو وسيلة جيدة لمعالجة المشاكل التى واجهت الدراما في الفترة الأخيرة، ومن أهمها أن هناك قصص أعمال جيدة يمل منها الجمهور بعد الحلقة العاشرة، بسبب البناء الدرامي الضعيف، وأوضح أنن أصبحنا لانملك كتاب على مستوي عالي مثلما كان في الماضي، مشيرا إلى أن المسلسلات الـ 15 حلقة حل سريع ويعطى مساحة للقائمبن على المهنة بالتركيز على البناء الدرامي.



كما قال "رامي" أن التلفزيون قديما كان يقدم أعمالا تتكون من 8 حلقات ويرتبط بها الجمهور، مشيرا إلى أن المسلسلات القصيرة كانت أمر طبيعي في الماضي، لكن أهتم القائمين على الصناعة بالمسلسلات الطويلة بعد التطور لأمور تسويقية.



ولفت "رامي" إلى أن هناك فنانين يفكرون خارج الصندوق، وضرب مثل بالفنانة الكبيرة ليلى علوي، التى قدمت مسلسل مكون من 30 حلقة ولكن قصتين مختلفتين، وأوضح أن الآن أصبحنا نرى المسلسلات المتصلة المنفصلة، والمسلسلات ذات القصص المختلفة مثل مسلسل إلا أنا، ومسلسل الفنانة هنا الزاهد الذي يحمل أسم "حلوة الدنيا سكر" الذي يعرض حاليا.

محمود قاسم

يرى الناقد محمود قاسم أن المهم ليس فكرة مسلسلات الـ 15 حلقة أو الـ30، موضحا أن الكتابة هى العنصر الأهم، والشباب الجدد لايهتموا بمستوى الأعمال التى يكتبوها، لافتا إلى أن المشاهد عاني خلال الفترة الماضية من ضعف القصص الدرامية المقدمة، مشيرا إلى ضرورة وجود أعمال مكتوبة بشكل جيد، وتقدم فى أى عدد من الحلقات مادامت القصة تحتمل، كما أشار إلى أن في الماضي كانت المسلسلات قصيرة، وكان الوسط الفني به الكثير من الكتاب العظام الذين يهتموا بكل مايخرج على الشاشة.