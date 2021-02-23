إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا

"أصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد.

و"تم نقل يوسف شعبان، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة". يذكرأنه "خلال الأسابيع الماضية انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان"

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 111 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية 2020.

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