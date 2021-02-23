منه فضالي لجمهورها : كوني مغروره حتي يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف

وجهت الفنانة منة فضالي رساله الي جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكتبت عبر تويتر :" كوني مغروره حتي يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف كوني بارده لا تجعلي رجلا يفعل من اجلك اشياء بسيطه لا تناسبك كوني مزعجه ' متطلبه ، انانيه ،شريره لا يتحملك الا ذلك الرجل الزي اعماه عشقك عن ازعاجك ".

ذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.