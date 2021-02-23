أول صورة من مسلسل النمر.. شاهد ظهور محمد إمام في الكواليس

نشر الفنان محمد إمام صورة له من كواليس تصوزير مسلسل النمر عبر حسابه على إنستجرام وكتب:"أول صورة من مسلسل النمر".
وعلى الجانب الأخر كانت قد كشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس مشاركتها في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام.
وقالت هنا الزاهد في تصريح لـ "دوت الخليج" إنها "بدأت تصوير المسلسل منذ أيام قليلة جدًا، وتقدم شخصية فتاة تتحدث اللهجة المصرية بشكل طبيعي"، معربة عن سعادتها الكبيرة للتعاون مع الفنان محمد إمام، وتحمسها جدًا لعرض المسلسل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
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