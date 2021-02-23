إيمان يوسف تعانى من عدم الخلفة بفيلم "ماما حامل"

العمل بطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوى، والفنان بيومي فؤاد، والذى يجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي، وينجب منها طفلين وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية. كان آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎. قالت الممثلة الشابة ايمان يوسف انها سعيدة بـ اول تجربة لها بالسنيما فى فيلم ماما حامل والتى تقدم من خلالة دور (منال ) التى تعانى من عدم الخلفة هى وزوجها فى احداث الفيلم وقالت انها سعيدة بهذة التجربة بعد اشتراكها فى اكتر من عمل درامى وبالاخص انها ضمن فريق عمل كبير ونجوم كبار مثل ليلى علوى وحمدى المرغنى وبيومى فواد ومحمد سلام ومن اخراج محمود كريم وانتاج شركة سينرجى

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