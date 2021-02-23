نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان .. ونجلاء بدر تعاني من ضيق في التنفس

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

يوسف شعبان

علم دوت الخليج من مصدر مقرب أن الفنان يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا ونقل إلى مستشفى العجوزة.

كشف الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إن الفنان الكبير تم نقله إلى مستشفى العجوزة بسيارة إسعاف مجهزة، وحالته الآن مستقرة، وأكدت أن مجلس نقابة المهن التمثيلية يتابع الحالة والإجراءات المطلوبة.

نجلاء بدر

شرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نجلاء : ""سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء".

أحمد مكى

أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.

وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.