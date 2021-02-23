بعد إصابة يوسف شعبان بـ كورونا | محسن ممتاز ضابط المخابرات الأبرز في الدراما المصرية

قدم الفنان يوسف شعبان عددا من الأدوار الهامة في مشواره الفني، حيث تعتبر هذه الأدوار علامات في تاريخ الدراما المصرية

و قدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي

وكانت هذه الشخصية لـ اللواء " عبد المحسن فائق" أحدى مؤسسى جهاز المخابرات المصرية

وجاء اختيار اسم "محسن متاز" ليكون تكريما لـ اللواء " عبد المحسن فائق" فالاسم الاول مشتق من "عبد المحسن" والاسم الثانى "ممتاز" مشتق من فائق"