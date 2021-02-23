بعد إصابة يوسف شعبان بـ كورونا | محسن ممتاز ضابط المخابرات الأبرز في الدراما المصرية

و قدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي
وكانت هذه الشخصية لـ اللواء " عبد المحسن فائق" أحدى مؤسسى جهاز المخابرات المصرية
وجاء اختيار اسم "محسن متاز" ليكون تكريما لـ اللواء " عبد المحسن فائق" فالاسم الاول مشتق من "عبد المحسن" والاسم الثانى "ممتاز" مشتق من فائق"
وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب أن الفنان يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا ونقل إلى مستشفى العجوزة.
كشف الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقالت إن الفنان الكبير تم نقله إلى مستشفى العجوزة بسيارة إسعاف مجهزة، وحالته الآن مستقرة، وأكدت أن مجلس نقابة المهن التمثيلية يتابع الحالة والإجراءات المطلوبة.
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