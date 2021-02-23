أيمن قنديل يبدأ تصوير مسلسل بين السما والأرض

بدأ الفنان ايمن قنديل تصوير احدث اعماله الدرامية بعنوان «بين السما والارض» استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2021.

المسلسل بطولة: هاني سلامة، درة، احمد بدير، يسرا اللوزي، سوسن بدر، انتاج سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار اسلام حافظ، ومن اخراج محمد جمال العدل.

اعرب الفنان ايمن قنديل عن سعادته بالاشتراك في هذا العمل خاصة وانه قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ والتي عرضت من قبل في منتصف القرن الماضي كفيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، لكن هذه المرة تقدم القصة في شكل مسلسل ينتمي الى المسلسلات المكونة من 15 حلقة مما يعطي للمشاهد جرعة مكثفة تدور احداثها حول مكان واحد يجمع كوكبة من النجوم تحت اشراف مخرج له رؤية مثل ماندو العدل.

واعلن قنديل: انه يجسد شخصية تدعى «غانم» وهو جزار في الحي القاطن به العقار موضع الاحداث، ويمتلك بجانب محل الجزارة محل بقالة فهو تاجر شامل.

واضاف قنديل: اغلب المشاهد الاولى لي ستجمعني مع الفنان القدير احمد بدير والذي اتشرف بالتمثيل امامه لأول مرة فهو نجم كوميدي كبير مؤكد اني سأتعلم منه الكثير.

واختتم الفنان ايمن قنديل حديثه انه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد الا ان ادارة الانتاج تقوم بتوفير كل الاجراءات الاحترازية لفريق العمل، فنحن اثناء البروفات نقوم بارتداء الكمامات ونخلعها فقط اثناء التصوير او داخل الكرفانات.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان ايمن قنديل هو مسلسل «قوت القلوب» والذي اشترك به كضيف شرف خلال احداث الجزء الاول والثاني منه.