الوشوش ثالث أغنيات ألبوم عبد الرحمن رشدي الأسئلة

أطلق المطرب عبد الرحمن رشدي أجدد أعماله الغنائية "الوشوش" بشكل فيديو كليب مصور بمشاركة الموزع الموسيقي معتز ماضي.

ويستمر عبد الرحمن رشدي على اتباع نهج تشويقي مختلف للجمهور لاغنيات ألبومه الجديد الأسئلة"، حيث يطلع أغنية جديدة منه كل بضعة أيام بشكل فيديو كليب مصور، حيث تعد "الوشوش" ثالث بشائر ألبومه الرسمي الأول، ويتغنى خلالها بكلمات الشاعرة نور عبد الله وألحانه، ويخوض خلالها تجربة موسيقية جديدة حيث يلعب على وتر لون "المقسوم" لأول مرة، بشكل مختلف تمامًا عن كافة أغانيه السابقة، والمغايرة حتى في توليفة كلماتها.

وتعقب "الوشوش" أصداء ردود الفعل الإيجابية التي تلت إطلاق ديو "فصام" الذي جمعه مع أمير عيد مغني فرقة كايروكي، ويقدم رشدي خلال الألبوم توليفة غنائية دسمة بعشر أغنيات منها "لو تقبلي" و"دلع قلبك"، بجانب ضمه ثلاثة دويتوهات تجمعه مع أمير عيد، مغني فرقة كايروكي بأغنية "فصام"، والمطرب أحمد كامل في أغنية "نشكي لمين"، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي بأغنية "الرزق".

ويتعاون عبد الرحمن رشدي خلال الألبوم مع الموزع الموسيقي معتز ماضي الذي يتولى المهمة الموسيقية في جميع أغنياته، كما تعاون مع الشاعرة نور عبد الله التي كتبت أغلبية أغانيه، وتولى رشدي تلحين معظم أغنيات الالبوم مع كتابة أغنيتين، وتعاون رشدي خلال المشروع مع مهندس الصوت محمد صقر، ويأتي الألبوم من إنتاج جاما ميوزيك و إم إس برودكشن.