أخبار الفن .. إصابة يوسف شعبان ومخرج ستموت في العشرين بفيروس كورونا.. أسباب نجاح اللعبة2

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نهال عنبر تكشف تطورات حالة يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا



كشف الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

إصابة مخرج فيلم ستموت في العشرين بفيروس كورونا



أعلن المخرج أمجد أبو العلا عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.



ابتعدوا عن الإفيهات المستهلكة.. لماذا نجح الجزء الثاني من مسلسل اللعبة



نجاح كبير حققه مسلسل اللعبة الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته شيكو وهشام ماجد، منذ طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، حيث ألتف الجمهور حول العمل واشادوا بالكوميديا المقدمة به، وأصبح المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويتسابقون جميعا في معرفة الشخصية التى تحرك اللعبة، وينتظروا الحلقات بشغف كبير.

تعرف على موعد طرح أغنية حكيم الجديدة «اطلعلي برة»



أعلن المطرب حكيم عن موعد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم «اطلعلي برة» عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب:" أسمعوا الأغنية بكرة".



منه فضالي لجمهورها : كوني مغروره حتي يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف



وجهت الفنانة منة فضالي رساله الي جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .