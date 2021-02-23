الفنانة مريم البحراوي تنضم لأسرة فيلم آل هارون

واصل المنتج حسني محمود ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، حيث انضمت الفنانة مريم البحراوي إلى أسرة الفيلم والتى تعاقدت مؤخرا لتنضم إلى مجموعة كبيرة من النجوم المشاركين فى العمل .

و إحتفلت مؤخرا أسرة فيلم " آل هارون " فى حضور منتج الفيلم حسنى محمود ببدء تصوير المشاهد الأولى من العمل , والتى جمعت الفنان منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله محمود ، وحمدي هيكل، واستمر تصوير اليوم الأول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية

"آل هارون " من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود ، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان منذر رياحنة , إيهاب فهمي ، عبير صبرى، أحمد وفيق، ، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل وغيرهم من النجوم .