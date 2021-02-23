عبير صبري: المنافسة في رمضان المقبل في صالح المشاهد

أعربت الفنانة عبير صبرى عن سعادتها بحجم المنافسة التى تشهدها دراما رمضان هذا العام خاصة انها مشاركة بمسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان.

وقالت عبير فى تصريح خاص لصدي البلد ان المنافسة في رمضان امر إيجابي ويخلق حالة من التحفيز لتقديم الأفضل دائما وأتصور ان هذا الامر لصالح الجمهور أو المشاهد.

اعربت الفنانة عبير صبرى عن سعادتها بالتعامل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "موسى" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت عبير : ان التعامل مع محمد رمضان فى مسلسل موسى يغلفه حالة من الاحترام والرقى والتحضر وارى انه من الشخصيات الودودة والدؤوبة جدا والتى تحب عملها ومهنتها ودائما ما يبحث عن الافضل لتقديمه.