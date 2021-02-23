عبير صبري تكشف لصدى البلد حقيقة تدخل زوجها في اختيارات أعمالها

كشفت الفنانة عبير صبرى عن حقيقة تدخل زوجها في اختيار ادوارها التي تشارك بها سواء في السينما أو الدراما وخاصة دورها في مسلسل موسى الذي يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت عبير فى تصريح خاص لصدي البلد : أنني أحب ان استشير زوجى أيمن البياع في اختياراتي للأعمال الفنية حيث أقوم بشرح مبسط للشخصية وعليه ان يبدى رأيه فيها.

وأضافت عبير : أيمن كان السبب الرئيسي في موافقتي على دوري في مسلسل خيانة عهد الذي عرض في رمضان الماضى مع الفنانة يسرا حيث كنت رافضة لتقديم الشخصية في البداية بسبب ظهوري كام لاولاد كبار ولكنه شجعني على تقديم الشخصية وحقق العمل نجاح كبير وتركت شخصيتي اثر في قلوب الجمهور.

اعربت الفنانة عبير صبرى عن سعادتها بالتعامل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "موسى" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت عبير فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان التعامل مع محمد رمضان فى مسلسل موسى يغلفه حالة من الاحترام والرقى والتحضر وارى انه من الشخصيات الودودة والدؤوبة جدا والتى تحب عملها ومهنتها ودائما ما يبحث عن الافضل لتقديمه.