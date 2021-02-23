وفاة والدة الفنان حبيب غلوم وهيفاء حسين تنعيها

حبيب الغلوم، الفنان الإماراتي، تلقى اليوم خبراً حزيناً بوفاة والدته، ونشرت زوجته هيفاء حسين الخبر ونعت الراحلة برسالة مؤثرة.

وفاة والدة الفنان حبيب غلوم

ونعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين والدة زوجها الفنان حبيب غلوم، وأعلنت خبر وفاتها برسالة على حسابها بانستقرام وقالت:" لا حول ولا قوة الا بالله .. امي الثانية ام زوجي في ذمة الله"، ونشرت أدعية لها على حسابها بانستقرام، قبل ان تتلقى دوت الخليج وزوجها رسائل التعازي من الجمهور وزملائهم الفنانين على مواقع التواصل.

الموت يفجع حبيب غلوم في والدته وهيفاء حسين تنعيها

وواسى عدد من النجوم الفنان حبيب غلوم في وفاة والدته، وعلقوا على خبر وفاتها على حساب هيفاء حسين، ومنهم الإعلامي مصطفى الأغا الذي كتب لها قائلاً:" عظم الله أجركم وغفر لفقيدتكم"، وكذلك الفنانة ديانا كرزون التي علقت:" آنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها"، وعلق الفنان عبد الله بهمن قائلاً:" عظم الله اجركم".

ونشرت الإعلامية مي العيدان صورة للفنان حبيب غلوم ووجهت له التعازي قائلة:" نعزي الفنان حبيب غلوم بوفاة والدته الله يرحمها ويغفر بها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الابرار و الصديقين والانبياء . . ادعولها فالدعاء رزق الميت"، وتلقى حبيب غلوم أيضاً عشرات الرسائل من متابعيه وجمهوره والذين واسوه بعد وفاة والدته اليوم، ولم يعلق حتى الآن حبيب غلوم على الخبر الحزين على حساباته بمواقع التواصل، ويذكر أن والدة الفنان حبيب غلوم الراحلة قد تعرضت لأزمة صحية في لصيف الماضي، وأجرت عملية جراحية وطلب وقتها غلوم من الجمهور الدعاء لها، قبل وفاتها اليوم.

حبيب غلوم في حالة حداد

وعلى الجانب الآخر، كانت آخر أعمال وأنشطة الفنان حبيب غلوم قبل وفاة والدته، اليوم، بعدما نشر فيديوهات وصور من مشاركته في احدى المبادرات الخيرية لمساعدة الشباب في الزواج، وعلق على مشاركته على مواقع التواصل وقال:" الإستعدادات لإقامة أول حفل عرس ضمن مبادرة دعم زواج الشباب من ذوي الدخل المحدود وقد تم اختيار شاب وشابة من إمارة عجَان عسى الله يوفقهم ويسعدهم يارب مبروكين وان شاء الله موعدنا القادم بعد أسبوعين".