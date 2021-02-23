نقل الفنان يوسف شعبان إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

يوسف شعبان أقلق الجمهور اليوم بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، وذلك بعد فترة من الحديث عن تدهور حالته الصحية قبل عودته للعمل مؤخراً.

يوسف شعبان يقلق الجمهور بعد إصابته بكورونا

وأعلن اليوم إصابة الفنان الكبير يوسف شعبان- 89 عام- بفيروس كورونا، وأقلق الجمهور على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى اليوم، وكذلك بسبب أخبار تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة والتي ترددت بكثافة، قبل ان ينفيها بنفسه مؤخراً، وقبل أن تعلن إصابته بالفيروس والتي زادت من القلق حول حالته الصحية.

يوسف شعبان ينضم للمصابين بفيروس كورونا

وجاء خبر إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا بالتزامن مع إعلان عودته للأعمال الفنية بعد فترة غياب وبعد فترة اعتزال مؤقت للفن، حيث يصور حالياً مشاهده في مسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، وهو ما أقلق الجمهور وزملائه أيضاً من إصابة عدد آخر من الفنانين في المسلسل بالفيروس، خاصة بعد إصابة عدد من الفنانين في الفترة الأخيرة بالفيروس في كواليس التصوير ومنهم الفنانة نجلاء بدر وأحمد مكي ودينا وغيرهم.

يوسف شعبان في مسلسل "عش الدبابير"

وكانت آخر تصريحات الفنان يوسف شعبان منذ أيام، والتي تحدث بها عن حالته الصحية في برنامج "واحد من الناس" وأكد عدم صحة الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية حول مرضه وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وطمأن الفنان المصري محبيه وأكد أنه في صحة جيدة فقال:"هناك شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية حول تدهور حالتي الصحية وأنني مريض، وهذا غير صحيح، فأنا الحمدلله صحتي جيدة وبخير".

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف شعبان في مسلسل "المشخصاتي" عام 2016 ومسلسل "أوراق التوت" في 2015، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم "الهرم الرابع" منذ 5 سنوات، وغاب عن تقديم الأعمال الفنية لفترة بعد تأجيل مسلسله "بالحب هنعدي" مع سميرة أحمد، وتعاقد مؤخراً على مسلسل "عش الدبابير" للعودة للأعمال الفنية، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة قدم بها عشرات الأدوار المميزة ومن أبرزها دوره في أفلام "معبودة الجماهير"، "مراتي مدير عام" و"أم العروسة" وكذلك في مسلسلات "الضوء الشارد" و"المال والبنون" و"الشهد والدموع" وغيرها.