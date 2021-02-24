أشهر الأدوار الرومانسية التي برع فيها تيم حسن قبل مسلسل "أنا"

تيم حسن النجم السوري يحتفل خلال الفترة الحالية بنجاح مسلسله الجديد "أنا" الذي بدأ عرضه مؤخرًاعبر منصة شاهد تزمنا مع يوم الحب، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي على مدار 8 حلقات فقط، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال ورولا بقسماتي.

وخطف النجم السوري تيم حسن، أنظار جمهوره بدوره في المسلسل الجديد، حيث يجسد شخصية المهندس كرم الذي يقع بحب فتاة رغم زواجه من أخرى، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول الصراع الذي بداخل كرم من أجل حرصه على عدم إفساد حياته الزوجية أو علاقته بحبيبته الجديدة.

تشيللو

تيم حسن اشتهر بأداء الأدوار الرومانسية على مدار مشواره الفني، والتي نالت إعجاب قطاع كبير من جمهوره، وباتت علامة مميزة في الأعمال الدرامية الرومانسية، وكان من أشهر تلك الأعمال مسلسل "تشيللو" الذي عرض عام 2015 وشارك في بطولته كل من نادين نسيب نجيم ويوسف الخال.

ولعب تيم حسن شخصية "تيمور" رجل الأعمال الوسيم الذي لم ينجح، رغم الثروة الكبيرة التي يملكها، ومحاولاته الرومانسية بأن يكسب حب "ياسمين" التي فضلت العودة إلى زوجها، وبالرغم من أن تيمور حاول الارتباط بالفتاة التي أعجب بها رغم زواجها من آخر، إلا أن حالة الرومانسية التي سيطرت على تلك الشخصية، اعتبرها الجمهور من أكثر الأدوار الرومانسية الناجحة خلال السنوات الماضية.

نص يوم

كرر تيم حسن تعاونه في المسلسل الناجح "نص يوم" الذي عرض عام 2016، وخطف أنظار الجميع أيضًا بأداء شخصية حالمة ورمانسية، وقد قدم دور ميار ابن أحد رجال الأعمال الذي يعود إلى بلاده بعد وفاة والده، لإنهاء كل الالتزامات المهنية والعائلية للسفر من جديد، إلا أنه يقع في غرام فتاة جميلة تدعى يارا، وهو ما يجعله يلغي سفره ويبقي في البلاد، وتمر الأحداث بالعديد من الصراعات ضمن قالب بوليسي رومانسي بعد اكتشاف الشاب بأن حبيبته امرأة محتالة.

الإخوة

بالرغم من أن العمل الذي عرض في عام 2014، تناول صراع بين 5 إخوة بسبب ميراثهم من والدهم، إلا أن دور نور الذي قدمه تيم حسن تميز أيضًا بالجانب الرومانسي، حيث إن نور هو أكبر الأخوة الخمسة، وهو العقل المدبر لكل شيء في حياتهم، لكنه يقع في علاقة حب مع ماريا التي تؤدي شخصيتها نادين الراسي، ويصل معها إلى مرحلة الارتباط الرسمي قبل أن تتغير الأحداث بظهور أخت غير شقيقة له.

ولاقى العمل الذي عرض على مدار جزئين، نجاحًا لافتًا، وأشاد الجمهور بأداء تيم حسن الرومانسي خلال العمل.

الهيبة

تيم حسن تألق على مدار 4 أجزاء من مسلسل "الهيبة" الذي بالرغم من أنه يدور في إطار من الدراما والتشويق، إلا أن المواقف الرومانسية سيطرت أيضًا الأحداث في بعض الأجزاء، خاصة في الجزء الثالث الذي جاء بعنوان "الهيبة الحصاد" والذي شاركت في بطولته النجمة سيرين عبد النور.

ويقع تيم حسن الذي يقدم شخصية جبل، في حب اﻹعلامية نور رحمة "سيرين عبد النور"، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها خلال أحداث الجزء الثالث، ويعلن زواجه منها، والتصدي لخطيبها السابق رجل الأعمال وصاحب النفوذ، ثروت.