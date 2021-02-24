صداع ووجع في العظام.. إصابة الإعلامية التونسية «ريموشكا» بـ فيروس كورونا

أصيبت الإعلامية والفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف، الشهيرة بـ"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
وكشفت "ريموشكا" أنها شعرت بآلام مبرحة في عظامها، مع صداع مزمن، قبل أيام عدة، لتجرى مسحة أولية، أظهرت سلبية إصابتها في بادئ الأمر.
وأوضحت "ريموشكا" أن الآلام اشتدت عليها ولم تظهر آثار التعافي عليها؛ ما دفعها لاستدعاء الطبيب الذي طالبها بالإسراع في إجراء تحليل صورة دم، والذي كشف عن إصابتها بـ"كوفيد19".
وأشارت إلي أنها تخضع حاليا للعزل المنزلى وتتبع البروتوكول العلاجي منذ ظهور الأعراض عليها، مطالبة الجميع بالدعاء لها من أجل الشفاء العاجل.
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