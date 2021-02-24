تكريم اسم الفنان سيد زيان في العرض المسرحي سينما مصر

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان "سيد زيان"، عقب مشاهدة الجمهور للعرض المسرحى "سينما مصر"، بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .

وأهدى "خالد جلال" مخرج سينما مصر، شهادة تقدير لـ"إيمان سيد زيان"، موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، وأشاد بما قدمه الفنان الحاضر الغائب سيد زيان من عطاء فني، وما تميز به من أداء فى السينما والمسرح والتليفزيون.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويقدم العرض حاليا فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .