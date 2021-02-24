قدام مرايتها.. هاجر أحمد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد متابعيها صورة جديدة وهي تنظر إلى المرآة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز جمالها وهي ترتدي سوى شيرت باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.

وتركت هاجر أحمد بترك شعرها البني مُنسدلاً على كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة، وأبرزت إطلالتها بوضع الماكياج الناعم، نالت إعجاب الجمهور.

وتألقت هاجر أحمد، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور.



يُذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.



"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".

