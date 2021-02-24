بالبكيني.. أحدث إطلالة لـ صافينار.. فيديو

شاركت الراقصة "صافينار"، جمهورها ومتابعيها، بفيديو قصير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صافينار" على حمام سباحة بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت المايوه البكيني المثير، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وتستعد "صافيناز" حاليًا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة.

وكانت أحدث أعمال "صافينار" على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وكشفت الراقصة "صافينار"، كواليس علاقتها المتوترة مع زوجها ورفضه قيامها بالرقص.

وقالت "صافينار" في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج " الترابيزة": "مديرة أعمالي جابت عقد شغل لي في البحرين لمدة 3 شهور للرقص هناك ووافقت على الفور".

وأضافت "صافينار": "زوجي كان يرفض الرقص وقعدت 3 سنوات بدون رقص تنفيذا لرغبته"، مضيفة: "مضيت على العقد ووافقت على الشرط الجزائي الكبير".

وتابعت "صافينار": "كلمت جوزي وقتها وقلت له هسافر البحرين شغل، ورفض وقلت له العقد به شرط جزائي مليون دولار".

وأكملت صافينار:" أصريت على التوقيع على العقد رغم الشرط الجزائي الكبير كي لا يتمكن زوجي من فسخ هذا العقد وكان لدي رغبة شديدة في الرقص مجددا".

وأضافت صافينار: "زوجي زعل مني جدا بسبب قراري بالرقص مجددا، مضيفة: "العيب اللي كان في زوجي كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه الرجالة كلها كانت بتبص عليه وهو بيتفرج على ستات تانية".