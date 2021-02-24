أنغام تعلن تفاصيل أول حفلاتها الجماهيرية في القاهرة في 2021.. بالصورة

أنغام شوقت الجمهور اليوم لأول حفلاتها الجماهيرية في القاهرة بعد أزمة فيروس كورونا وفي 2021، وذلك في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في القاهرة.

أنغام تفتتح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في القاهرة

ونشرت الفنانة أنغام بوستر حفلها الجديد في القاهرة في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، وكشفت عن تفاصيل حفلها الجماهيري الأول بعد أزمة فيروس كورونا في القاهرة، وكذلك أول حفلاتها في القاهرة هذا العام، وعلقت على بوستر الحفل قائلة:" أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس".

أنغام تكشف أولى مفاجآتها في 2021

ويعتبر حفل أنغام في مسرح المنارة بمهرجان الموسيقي الكلاسيكية هو أول مفاجآتها الفنية في عام 2021، وتعود لمزاولة نشاطها الفني والجماهيرية بعد فترة من الغياب في القاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وبعد أن بدأت أعمالها في هذا العام بحفل في رأس السنة مع الفنان حسين الجسمي في خورفكان بالشارقة، وهو الحفل الذي افتتحت به حفلات المسرح أيضاً ويعتبر أول حفلاتها الجماهيرية بعد أزمة كورونا.

أعمال أنغام الغنائية الجديدة

و كانت أنغام قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن تجهيزها لأعمال غنائية جديدة للفترة المقبلة، وقالت إنها تستعد لطرح أعمال منفردة، بالإضافة إلى ألبومها الجديد باللهجة المصرية بعد ألبومها الخليجي "مزح" والذي طرحته العام الماضي مع شركة "روتانا"، وشوقت أنغام الجمهور لأعمالها الجديدة ونشرت صور لها أثناء تسجيل أغانيها في الاستديو، وقالت إنها تعمل على عدة مشاريع غنائية جديدة، وعلقت:" المتعه والشغف في حياتي الموسيقي الغناء"، ولكنها لم تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة بعد.

واحتفلت أنغام الشهر الماضي بعيد ميلادها الـ49، ووجهت رسالة للجمهور في هذه المناسبة، وقالت في رسالتها على مواقع التواصل:" من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي، وأصحاب وقرايب ومحبين، في زمن قليلة فيه الفرحة فرحتوني جدا اشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافي ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني".