حبيب غلوم يودع والدته برسالة مبكية وهيفاء حسين تواسيه:"يا لها من غصة تدمي القلب"

حبيب غلوم، الفنان الإماراتي، ودع والدته اليوم بعد وفاته برسالة نعي مؤثرة، ونشر عدة تعليقات مبكية على مواقع التواصل، وواساه عدد من النجوم وكذلك زوجته هيفاء حسين.

حبيب غلوم ينعي والدته برسالة مبكية

ونشر الفنان حبيب غلوم رسالة وداع ونعي مؤثرة لوالدته الراحلة اليوم، وقال في تعليقه الأول بعد وفاتها:" رحلت أمي غاليتي إلى دار لا أعلم عنها شيئاً ولكني على ثقة في صاحب الملك الذي نزلت في رحابه وانتقلت الى رحمته تعالى وغفرانه آه يا يمه يا لها من غصة تدمي القلب.. أناجيك يا خالق الأكوان أن ترحمها وتغفر لها وتؤنس وحشتها ووحدتها في قبرها وإنا على فراقك لمحزونون يا ألطف خلق الله وأحنهم، اللهم إن أمي فاطمة حسين بين يديك فالطف بها يا من لك ملكوت كل شي إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حبيب غلوم يودع والدته بكلمات مؤثرة وزوجته تواسيه

وواصل حبيب غلوم نعي والدته برسائل وكلمات مبكية على انستقرام، وقال في رسالة أخرى له:"اللهم لا اعتراض على حكمك، اللهم لك الحمد على فضلك ونعمك، اللهم استودعك أمي فالطف بها يا لطيف السماوات والأرض، يا وجعي يا يمه الليلة"، وذلك بعدما أعلنت زوجته هيفاء حسين خبر وفاة والدة زوجها حبيب غلوم وقالت في رسالة نعيها:" لا حول ولا قوة الا بالله .. امي الثانية ام زوجي في ذمة الله".

ونشرت هيفاء حسين رسالة مواساة جديدة إلى زوجها حبيب غلوم وقالت:" يا حبيبي يا بويوسف .. عظم الله اجرنا جميعا ويصبرنا على فقدانها .. كنت ونعم الابن البار عطيتها كل ما فيك من حنان واهتمام ورعاية لآخر يوم في حياتها .. راحت وهي راضية عنك كل الرضا .. الله يمسح على قلبك حبيبي ويحفظك ولك طولة العمر يارب"

النجوم يواسون حبيب غلوم في وفاة والدته

وواسى عدد من النجوم العرب الفنان حبيب غلوم في وفاة والدته، ووجهوا إليه رسائل التعزية ومنهم الفنانة لطيفة التونسية التي كتبت له:" عظم الله اجركم أخى الف رحمه ونور على روحها فى جنة الخلد باذن الله"، وعلق الفنان طارق العلي قائلاً:" عظم الله أجرك دكتور والله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وقدمت الفنانة فخرية خميس التعازي لحبيب غلوم وقالت:" عظم الله لكم الاجر في فقيدتكم الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويحسن اليها ويصبركم"،