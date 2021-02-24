ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله للعناية المركزة

يوسف شعبان أقلق الجمهور على حالته الصحية اليوم بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، وكشفت ابنته إيمان تفاصيل حالته الصحية وكذلك الفنانة نهال عنبر.

ابنة يوسف شعبان: أصيب بكورونا منذ 3 أيام

وكشفت إيمان ابنة الفنان يوسف شعبان عن تفاصيل حالة والدتها الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إن والدها عاد من لبنان في الأيام الماضية بعد تصوير مشاهد له في مسلسل "عش الدبابير"، وشعر بوعكة صحية بعد عودته بيومين، قبل أن يتبين إصابته بفيروس كورونا ونقل إلى المستشفى يوم الأحد الماضي.

تطورات حالة يوسف شعبان الصحية

وقالت ابنة يوسف شعبان أن والدها مازال في مرحلة الوعي، رغم نقله للعناية المركزة لتلقي التنفس الصناعي والأكسجين، وأقلق الفنان يوسف شعبان الجمهور بسبب الكشف عن إصابته اليوم وعن تدهور حالته والتي استدعت نقله إلى مستشفى العزل الصحي بالعجوزة في القاهرة، وهي الأخبار التي أكدتها ابنته في تصريحاتها.

نهال عنبر تكشف تفاصيل إصابة يوسف شعبان بكورونا وحالته

وتحدثت أيضاً الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة الممثلين، عن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، وقالت في تصريحات تلفزيونية لها إن الفنان يوسف شعبان يتلقى التنفس الصناعي في المرحلة الأولى، وأنه فقط كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم، وهو الأمر الذي كان يعاني منه من قبل، ولكن حالته استقرت بعد نقله للمستشفى، وكذلك نسبة الأكسجين استقرت في الساعات الأخيرة.

وقالت الفنانة نهال عنبر إن يوسف شعبان أصيب بوعكة شديدة في اليوم الأول من إصابته، ونقل إلى المستشفى وقتها، قبل ان ينقل إلى مستشفى العزل اليوم، وأضافت إنه أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، ولكن النقابة علمت بإصابته اليوم بعد تواصل الفنان أشرف زكي والنقابة مع أسرته.

وكان الفنان يوسف شعبان- 89 عام- قد أعلن مؤخراً عودته لنشاطه الفني بعد فترة غياب وذلك من خلال مسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، ونفى في آخر تصريحات له تدهور حالته الصحية بعد الشائعات التي دارت حوله في الشهور الأخيرة، قبل أن يعلن إصابته بفيروس كورونا اليوم.