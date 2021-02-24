المخرج حسن كشمولة: تعاوني مع حاتم العراقي في "حبك إلي وملكي" نقلة مميزة لي

أبدى المخرج الشاب حسن كشمولة سعادة كبيرة لنجاح الأغنية المصورة الأخيرة "حبك إلي وملكي" للفنان حاتم العراقي الذي قام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب في مدينة دبي بدولة الإمارات، وتخطيها حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أسبوع من عرضها، مؤكدًا أنه تشرف بالتعاون في هذا الكليب مع الفنان حاتم العراقي ذو النجومية والشهرة الكبيرة عربيًا.

وقال: "الفنان حاتم العراقي له كل المحبة والتقدير ويتمتع بشهرة ونجومية كبيرة، ويملك قاعدة جماهيرية في العراق والوطن العربي، وسعدت بالتعاون معه في هذا الكليب "حبك الي وملكي" الذي أعتبره إضافة لي في مشواري مع الإخراج الذي بدأته مع الأفلام المصورة الأكاديمية والوثائقية، ومستمر به مع الأعمال الغنائية".

وأوضح حسن كشمولة أن الجمهور العربي والعالمي بات يتطلع لمتابعة الفيديوهات القصيرة والمختصرة نظرًا لقلة متابعته للأعمال المصورة الطويلة، معتمدًا على جمال الفكرة وقصرها، وهو ما يضعه في عين الاعتبار عند تقديم أعماله الإخراجية.

وحول الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم العراقي "حبك الي وملكي"، اعتمد المخرج الشاب كشمولة على قصة مصغرة لرجل يحتفل مع زوجته بشكل خاص ويقدم لها مجموعة من المفاجآت ليعوّض إنشغاله عنها، ضمن لقطات مبهرة إبداعية ولقطات متنوعة من مدينة دبي الرائعة.

هذا وكان قد إنتهى حسن كشمولة من تصوير عدد من الفيديوهات الخاصة للجامعة الأمريكية في الإمارات، وهي فيديوهات إرشادية مصوّرة بطريقة إحترافية سيكون لها الأثر الكبير لدى طلبة الجامعة ورواد الموقع الإلكتروني، الى جانب استعداده لتصوير مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة مع فنانين وفنانات من العراق والوطن العربي.