في ذكرى ميلاد محمود الجندي.. قصة حريق أعاده من الإلحاد للإسلام

يوافق اليوم الأربعاء 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، حيث ولد في مثله عام 1945، بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 11 أبريل عام 2019، عن عمر ناهز 74 عاما.
تخرج محمود الجندي من المعهد العالي للسينما، وبدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.
وقال محمود الجندى فى حوار متلفز له قبل رحيله، إنه دخل عالم الإلحاد الديني؛ نظرا لفترة تخبطات فكرية وثقافية بسبب مخالطته لبعض الأصدقاء الذين ينتمون لهذا العالم واصطحابهم له فى منتديات ثقافية ومجالس تروج لهذا الاتجاه.
وأضاف «الجندى» أن السبب الرئيسى فى توبته وندمه على هذه الفترة، هو الحريق الذى نشب فى منزله وخصوصا نشوب النيران فى الجزء الذى يضم عددا كبيرا من الكتب المتطرفة التى ساعدته على الانتماء لهذا الاتجاه، فاعتبرها رسالة إلهية لتوبته وإعادته إلى إسلامه.
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