أول بوستر لمسلسل ”ضل راجل” بطولة ياسر جلال قبل عرضه فى رمضان

طرح الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

وتوسط جلال البوستر الأول الذى نشره رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك.

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث العمل فى ديكورات متفرقة.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.