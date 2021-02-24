نقل يوسف شعبان لمستشفى آخر بعد عدم استقرار حالته الصحية

نقلت السيدة إيمان زوجة يوسف شعبان، الفنان الكبير من أحد مستشفيات الدقى، لمستشفى العجوزة، بعد عدم استقرار حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.
من جانبها قالت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية ، إن الفنان الكبير يوسف شعبان تم نقله بالفعل لمستشفى العجوزة، موضحة أن حالته الصحية هى التى تطلبت نقله من مستشفى لآخر.
وأضافت عنبر، أنه عقب نقل الفنان الكبير يوسف شعبان، أصبحت حالته مستقرة نوعا ما، مشيرة إلى أنها تنتظر الساعات المقبلة حتى يُشخص الطبيب المعالج حالته بشكل أكثر دقة.
وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد تم نقله إلى أحد مستشفيات الدقى منذ ساعات قليلة إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعدها تم نقله لمستشفى العجوزة المتواجد فيها الآن.
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